Actualidade

A ligação por ferryboat entre Moçambique e Malaui, no Lago Niassa, será retomada este mês, após ser interrompida em 2017 devido à avaria do navio, anunciou o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário.

"Vamos retomar o transporte por ferryboat", afirmou o governante, falando numa ação de campanha da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, para as eleições autárquicas de 10 de outubro.

A embarcação, batizada "Chambu", vai fazer o trajeto entre os distritos de Metangula e de Cóbue, no distrito de Niassa, norte de Moçambique, e entre o distrito de Metangula, e a ilha de Likoma, do lado malauiano do Lago Niassa.