Actualidade

O diretor da Unidade de Investigação Criminal da Polícia Judiciária Militar, que estava a substituir o coronel Luis Vieira na direção da PJM, pediu para sair e regressar ao Exército, confirmou hoje o Ministério da Defesa.

Contactado pela Lusa, fonte oficial do Ministério da Defesa disse que o diretor da Unidade de Investigação Criminal da PJM "manifestou esta manhã a intenção de regressar ao ramo de origem, o Exército", notícia avançada hoje pela TSF.

De acordo com a TSF, os motivos estão "relacionados com o facto de o próximo diretor-geral ter menos anos de carreira militar do que o diretor da unidade de investigação c riminal da Polícia Judiciária Militar".