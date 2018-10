Actualidade

Duas pessoas morreram durante a última madrugada num confronto entre um grupo armado e elementos das forças de defesa e segurança no norte de Moçambique, disseram hoje à Lusa fonte locais.

O confronto aconteceu na povoação de Marere, posto administrativo de Mbau, numa zona de mato pertencente ao distrito de Mocímboa da Praia.

Os dois mortos seriam membros do grupo armado com metralhadoras que tentou assaltar um acampamento das autoridades que patrulham a área, referiram as mesmas fontes.