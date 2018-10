Actualidade

O Governo de Moçambique e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) assinaram hoje acordos no valor de 22,3 milhões de dólares (19,2 milhões de euros) para reabilitação de uma barragem e promoção de negócios, ambos com fins agrícolas.

A maior fatia, no valor de 15,4 milhões de dólares (13,3 milhões de euros), destina-se ao Projeto de Cadeia de Valor Agrícola e Emancipação Juvenil, com o objetivo de impulsionar a produção orientada para o mercado, no sul do país, anuncia o Ministério da Economia e Finanças, em comunicado.

A maioria da população moçambicana pratica agricultura, mas para seu próprio sustento.