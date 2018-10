Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, entregou hoje três viaturas à Polícia Judiciária do país, para reforçar a capacidade daquela força de investigação criminal para combater o crime organizado no país.

"Estamos a tentar reforçar a capacidade da nossa Polícia Judiciária. A Guiné-Bissau em virtude das fragilidades do Estado, tem estado confrontada com problemas de crime organizado nas suas diferentes vertentes, particularmente no domínio do tráfico de droga, do corte ilegal de madeira", afirmou Aristides Gomes.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo tem a "necessidade de potenciar as instituições para que possam fazer face aos flagelos, que dão uma imagem negativa do país e contribuem ainda mais para fragilizar" as instituições do Estado.