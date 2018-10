Actualidade

O livreiro Fernando Fernandes, que fundou em 1968 a Livraria Leitura, no Porto, morreu aos 84 anos, disse hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

Segundo a informação dada à Lusa por um amigo próximo, Fernando Fernandes, nascido em Espinho há 84 anos, morreu durante a noite de domingo e a madrugada de hoje, no Porto, após luta prolongada com uma doença.

Fernandes fundou em 1958 a livraria Divulgação, com Carlos Porto e José Augusto Seabra, depois de trabalhar na Avis, precedendo em dez anos a abertura, com Carvalho Branco, da Livraria Leitura, que dirigiu até se aposentar, em 1999, e que marcou a vida literária do Porto.