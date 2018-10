Actualidade

O juiz Sérgio Moro retirou hoje o sigilo de parte da delação premiada (acordo de colaboração com a Justiça em troca da redução de pena) de Antonio Palocci, ex-ministro da Fazendo nos dois governos do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva.

O acordo, firmado em abril com a polícia federal depois de o Ministério Público se ter recusado a aceitar as denúncias de Palocci por falta de provas, envolve relatos de Palocci sobre supostas reuniões da cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) em que ocorreram negociações para obter pagamentos de suborno.

Palocci afirmou que participou de uma reunião em 2010, na biblioteca do Palácio do Alvorada, com Lula da Silva, Dilma Rousseff e o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrille, na qual o ex-chefe de Estado teria solicitado a encomenda da construção de 40 sondas de exploração de petróleo.