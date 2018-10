Brasil/Eleições

O candidato a vice-Presidente do Brasil na lista de Jair Bolsonaro, general Hamilton Mourão, disse hoje que a sua coligação não vai contestar o resultado das urnas, em caso de derrota eleitoral.

"Ele já voltou atrás (...) Aquilo foi no calor da disputa (...) perdeu, perdeu", disse o general ao ser questionado por jornalistas sobre as declarações de Bolsonaro na última sexta-feira, quando o candidato disse que não aceitaria a derrota se perdesse a eleição presidencial.

Bolsonaro, de 63 anos, lidera as sondagens para as eleições presidenciais do Brasil, com 28% das intenções de voto.