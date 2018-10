Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que a política de migrações "é a grande escolha dos chamados grandes deste mundo, uma escolha ética", num discurso em que voltou a condenar o unilateralismo, os preconceitos e a intolerância.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão de encerramento da conferência "A importância das Migrações para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável", na Universidade Autónoma de Lisboa.

"Essa é a grande escolha dos chamados grandes deste mundo, uma escolha ética: Querem mesmo ser grandes, com o risco de serem pequenos aos olhos de muitos dos seus seguidores de cada momento? Ou querem ser pequenos, convictos de que a efémera popularidade do momento que os diz grandes conta mais do que o juízo implacável da história, sempre mais fiável do que a sua consciência?", declarou.