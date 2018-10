Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto chumbou hoje a abertura de um concurso para concessionar mais de três mil lugares de estacionamento pago na zona ocidental da cidade.

A proposta que previa a instalação de parcómetros nas zonas da Foz, do Parque da Cidade, Boavista Oeste e Pasteleira, bem como, a criação de dez novas "bolsas" de aparcamento para residentes foi chumbada pelos grupos municipais do PS, PSD, BE e CDU que criticaram a ausência de uma política integrada de mobilidade.

Em resposta, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, garantiu que a autarquia tudo tem feito para promover uma política integrada de mobilidade, mas está refém de matérias que estão na dependência do Estado central.