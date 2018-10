Actualidade

Washington, 02 out (Lusa) A Marinha norte-americana disse que, no domingo, um navio de guerra chinês no mar do Sul da China aproximou-se "perigosamente" de um contratorpedeiro dos Estados Unidos, forçando-o a mudar a trajetória.

De acordo com o porta-voz da Frota do Pacífico dos EUA, durante uma operação da marinha, no arquipélago Spratly (arquipélago desabitado no Mar do Sul da China, com mais de 750 recifes, ilhéus, atóis e ilhas) um navio chinês "aproximou-se a 45 jardas (41 metros)" do contratorpedeiro e convidou-o "a deixar a área".

Uma manobra "agressiva (...) perigosa e pouco profissional", disse o porta-voz, acrescentando que o navio norte-americano foi forçado a "manobrar para evitar uma colisão".