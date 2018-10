Actualidade

Cirurgiões australianos vão tentar separar dois gémeos siameses que nasceram no Butão há 14 meses, unidos pelo abdómen e pelo tórax, noticiaram hoje os media da Austrália.´

Nima e Dawa Pelden vão chegar na terça-feira à cidade de Melbourne, onde serão depois operados por uma equipa de seis cirurgiões e vários enfermeiros especializados, no Royal Infantile Hospital, segundo o canal 9 da televisão local.

Os gémeos nasceram no dia 13 de julho do ano passado por cesariana numa região remota do Himalaia do Butão e são os primeiros siameses conhecidos neste pequeno país.