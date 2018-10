Actualidade

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro ultrapassou hoje os 85 dólares, um máximo que não era alcançado desde 2014, devido aos persistentes temores dos investidores quanto à escassez de oferta global.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, abriu hoje em alta a valer 85,07 dólares, mais 0,10% do que no fecho da sessão de segunda-feira.

Segundo analistas, na origem da escalada no preço do petróleo estão as sanções dos Estados Unidos às exportações iranianas que levaram à redução da produção global, causando um desequilíbrio entre a oferta e a procura.