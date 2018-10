Actualidade

A banda Xutos & Pontapés abre, no dia 29, o ciclo de concertos "Arena Livre", no Casino Lisboa, cujo cartaz inclui os Linda Martini, os Papillon e os The Gift, e que encerra no dia 31 dezembro, foi hoje anunciado.

Aos Xutos, que somam 13 álbuns editados em cerca de 40 anos de carreira, sucedem-se Sérgio Godinho e convidados, com o seu mais recente álbum, "Nação Valente", a 05 de novembro, na sequência de espetáculos a acontecer às segundas-feiras, às 22:00, no palco central do Arena Lounge do Casino Lisboa, até ao fim do ano (exceto na noite de natal, 24 de dezembro).

A 12 de novembro, Carolina Deslandes é a primeira de quatro estreias neste ciclo de concertos, que acolhe também, pela primeira vez, o músico angolano C4 Pedro, a 26 de novembro, e os Linda Martini e Papillon, respetivamente, a 10 e 17 de dezembro.