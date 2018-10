Actualidade

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe na quarta-feira o espetáculo de teatro "Voltas & Reviravoltas & Contravoltas", que é interpretado por vários reclusos do Estabelecimento Prisional daquela cidade, foi hoje anunciado.

O espetáculo, que resulta da oficina de teatro do Estabelecimento Prisional da Guarda (EPG), orientada por Américo Rodrigues, será apresentado pelas 21:30, no pequeno auditório do TMG.

Segundo a Câmara Municipal da Guarda, trata-se de uma criação coletiva, "com os próprios reclusos a escreverem a peça de teatro e também a representá-la".