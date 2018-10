Actualidade

O Fundão recebe, entre quarta-feira e domingo, a terceira edição do "Beira Interior International Choir Festival & Competition", que contará com 18 coros de oito países diferentes, num total de mais de 660 participantes.

O evento, organizado pela Associação Cultural da Beira Interior (ACBI) em parceria com a Câmara Municipal do Fundão e com a associação alemã Meeting-Music, é realizado bianualmente e conjuga a oferta cultural com a promoção do território do distrito de Castelo Branco e a dinamização da economia local.

"É um evento que durante cinco dias dá ao Fundão uma diversidade cultural ímpar e que dá ao público um oportunidade única de assistir a música coral de várias épocas, estilos e países", referiu o maestro Luís Cipriano, presidente da ACBI, em declarações à agência Lusa.