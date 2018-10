Actualidade

A incomunicabilidade, a impossibilidade de concretizar o amor e o medo de existir enquadram a ação de "A fera na selva", peça de Marguerite Duras, em cena no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, de quinta-feira a sábado.

O conto "A fera na selva" ("The beast in the jungle"), escrito pelo britânico Henry James (1846-1916), em 1903, foi o ponto de partida da autora francesa para, em 1961, fazer uma primeira versão da peça homónima, a que voltou em 1983, estabelecendo o texto que agora sobe ao sobe ao palco do pequeno auditório do CCB, numa encenação de Miguel Loureiro.

A partir da tradução de João Paulo Esteves da Silva, Miguel Loureiro construiu a peça, mais pelo prazer de trabalhar um texto que "sobrevive na sua beleza e vitalidade - porque não dá o nome exato daquilo que quer falar -", do que pela simples construção de um espetáculo, como o próprio disse à agência Lusa.