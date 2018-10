Actualidade

O futuro apresentado aos cidadãos pelos cientistas que o constroem está a partir de agora disponível em português num portal online, centrado no espaço, na tecnologia e na investigação.

No endereço www.bit2geek.com, o portal, que os seus autores consideram um projeto pioneiro, junta artigos de cientistas nacionais e internacionais, que explicam questões científicas de forma acessível, seja sobre robôs exploradores de asteroides, missões à Lua, o "coração" de Marte ou as condições que levam à origem da vida num planeta.

"A ideia é ir buscar cientistas, que estão no desenho das próximas missões. Não é justo que estes conhecimentos estejam fechados em laboratórios. É importante que se fale sobre o espaço e por isso vamos pegar em coisas já anunciadas e explicá-las. Os cientistas vão explicar o que querem com as missões, que instrumentos se utilizam, e juntam fotografias originais de exploração espacial, as mesmas com as quais trabalham. Tudo de forma fiável, com rigor", disse à Lusa Nuno Duarte Chabert, antigo diretor de desenvolvimento de negócio de empresas na área de Defesa e Espaço e fundador do "bit2geek".