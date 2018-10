Actualidade

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO E INCLUSÃO DE NOVO 3.º PARÁGRAFO) Matosinhos, Porto, 02 out (Lusa) - Os arquitetos Pedro Bragança, Filipa de Castro Guerreiro e Carla Garrido de Oliveira, investigadores da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, são os vencedores da 14.ª edição do Prémio Fernando Távora, foi hoje anunciado. (CORRIGE NOME DA INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCEM OS ARQUITETOS)

O anúncio do vencedor da 14.ª edição do Prémio Fernando Távora foi feito esta noite, no salão nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, nas comemorações do Dia Mundial da Arquitetura, numa organização da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (OASRN) com o município e a Casa da Arquitetura.

Pedro Bragança, Filipa de Castro Guerreiro e Carla Garrido de Oliveira fazem parte do grupo de investigação Arquitectura: Teoria, Projecto, História (APTH) do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. (IDENTIFICA GRUPO DE INVESTIGAÇÃO PARA "ARQUITETURA: TEORIA, PROJETO, HISTÓRIA, DO CENTRO DE ESTUDOS DA FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO)