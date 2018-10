Actualidade

O ex-presidente executivo do antigo Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado, arguido no caso EDP, este hoje no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas não prestou declarações.

"A diligência realizou-se. O arguido optou por não prestar declarações em relação aos factos que lhe foram imputados", respondeu a Procuradoria-Geral da República aos jornalistas.

Ricardo Salgado chegou ao DCIAP pelas 10:30 e uma hora depois abandonou, com o seu advogado, as instalações sem prestar declarações aos jornalistas.