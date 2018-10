Actualidade

A vereadora da Mobilidade da Câmara do Porto revelou hoje que em 2017 a cidade não teve "nenhuma morte por atropelamento", algo inédito "desde que há dados estatísticos", e destacou a intenção de continuar a aposta na segurança rodoviária.

"Em 2017 não se verificou no Porto nenhuma morte por atropelamento. É a primeira vez, em anos com dados estatísticos, que tal acontece no Porto. Considero que este é um dado muito relevante que não significa que possamos descansar. Temos de continuar a desenvolver o trabalho que tem sido feito, às vezes implementando medidas que as pessoas não compreendem", observou a vereadora Cristina Pimentel, no período de antes da ordem do dia da reunião camarária pública.

Na sessão, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira (independente) adiantou que esta manhã deu "as boas-vindas" a 40 novos polícias municipais, notando que 20 destes novos agentes vão ficar "adstritos ao trânsito".