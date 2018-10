Actualidade

Um estudo do Observatório do Automóvel Clube de Portugal (ACP) revelou que há quatro carros para cada lugar de estacionamento em Lisboa, pelo que propõe nove parques dissuasores com ligações aos transportes públicos.

De acordo com o estudo hoje divulgado, na cidade de Lisboa existem 200 mil lugares de estacionamento para 745 mil carros. Atualmente, entram na cidade mais de 370 mil veículos por dia, aos quais se juntam os mais de 375 mil que "vivem" na capital, resultando a oferta de quase quatro carros para cada lugar de estacionamento.

Desta forma, o Observatório do ACP propõe a criação de uma rede integrada de nove parques de estacionamento dissuasores nos limites exteriores de Lisboa, com uma capacidade de 16 mil lugares.