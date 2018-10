Tancos

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) vai abrir processos disciplinares aos três militares da GNR arguidos no âmbito do caso do aparecimento de armas roubadas em Tancos, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

"Aquilo que está já indicado é que a IGAI exercerá as suas competências disciplinares relativamente aos militares que foram constituídos arguidos. Naquilo que é matéria disciplinar caberá à IGAI com a sua independência e autonomia exercer a ação disciplinar", disse aos jornalistas Eduardo Cabrita.

Após ter participado num briefing do Centro de Coordenação Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Eduardo Cabrita foi questionado pelos jornalistas sobre a detenção de três militares da GNR no âmbito Operação Húbris, que investiga o caso da recuperação das armas furtadas em Tancos.