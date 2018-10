Actualidade

O Teatro Nacional S. João agradeceu hoje "o contributo precioso" de Nuno Carinhas, na direção da instituição, "num período económico e socialmente crítico", considerando que o trabalho de encenador manteve o teatro num "patamar de excelência técnica e artística".

Em comunicado, o Teatro Nacional S. João (TNSJ), no Porto, refere que Nuno Cardoso irá assumir a direção artística em 01 de janeiro de 2019, por um período de três anos, renováveis, substituindo no cargo Nuno Carinhas, cujo mandato termina no final deste ano.

Segundo o TNSJ, a liderança de Nuno Carinhas distinguiu-se pela divulgação de grandes repertórios dramáticos, entre os quais William Shakespeare, Samuel Beckett, Gil Vicente, Maria Velho da Costa e Jacinto Lucas Pires.