LC

O treinador do FC Porto admitiu hoje "mudar algumas nuances" na sua equipa, devido às ausências de Aboubakar e Soares, na partida frente ao Galatasaray, quarta-feira, da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol.

O técnico lamentou a ausência do avançado camaronês, que recentemente se lesionou com gravidade, e do atacante brasileiro, que não foi inscrito para esta fase da competição, mas considerou que as opções do plantel lhe dão "boas garantias".

"O Aboubakar é uma referência para o nosso ataque, tal com o Soares. Mas não estando eles, estão outros. Não podemos chorar sobre algo que não temos. Tenho de contar com todos os disponíveis, e que são importantes. Poderá mudar uma ou outra nuance do jogo, mas é para isso que um treinador é pago, para trabalhar os jogadores que tem à disposição", garantiu Sérgio Conceição.