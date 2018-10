Actualidade

O Governo moçambicano pretende privilegiar os setores sociais prioritários no Orçamento do Estado (OE) de 2019, anunciou hoje o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

"O Orçamento continua a ser social", referiu o ministro, num encontro com jornalistas, em Maputo, em que indicou que os setores da Saúde, Educação e Infraestruturas respondem por 45% das verbas para os setores prioritários, que por sua vez representam mais de metade da proposta de OE, sublinhou.

Trata-se do último ano de governação - as eleições gerais estão marcadas para 15 de outubro -, pelo que é também um documento de "fim de ciclo" em que vão ser feitos esforços para alcançar as metas previstas no início do mandato, disse o governante.