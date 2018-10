LC

O médio do FC Porto Danilo garantiu hoje que está "fisicamente apto" para poder ser opção inicial, no duelo de quarta-feira, frente ao Galatasaray, da segundo jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol.

O internacional luso, que recuperou de uma lesão grave que o afastou cinco meses dos relvados, já foi, recentemente, usado em alguns compromissos das provas nacionais, e revelou estar pronto para fazer a estreia, esta época, na 'Champions'.

"Depois de tanto tempo lesionando, há sempre restrições e alguns cuidados a ter. Mas, estou bem fisicamente e apto para jogar, não tenho limitações de dores", garantiu o médio.