Actualidade

Manuel Alegre disse hoje, no seu discurso de agradecimento pelo doutoramento Honoris Causa, concedido pela Universidade de Lisboa, que foi sempre "um solitário" e nunca pertenceu a nenhuma corrente ou café literário.

"Embora tenha sido, por diversas razões, uma figura pública conhecida, como escritor fui sempre um solitário. Nunca pertenci a nenhuma corrente, a nenhum café literário, a nenhum grupo. O que tem os seus custos. Mas escrever, para mim, foi sempre um estado de graça. Mesmo nas situações mais difíceis - guerra, prisão, exílio e o irremediável de muitas despedidas e muitas mortes", afirmou Manuel Alegre.

O autor de "O Canto e as Armas" passou hoje em revista o seu percurso académico, literário e cívico, numa intervenção que demorou 19 minutos, durante os quais saudou em particular o antigo Presidente da República Ramalho Eanes, uma intervenção longamente aplaudida no final e que apenas foi interrompida, para os primeiros aplausos, quando o escritor alertou para os revisionismos que procuram "negar a grandeza das navegações portuguesas", "redimir o colonialismo e branquear a ditadura e a guerra colonial".