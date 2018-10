Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana, Mussa Faki Mahamat, vai realizar uma visita à Guiné-Bissau entre quinta e sexta-feira, anunciou hoje o representante daquela organização em Bissau, o embaixador Ovídeo Pequeno.

Durante a sua estada em Bissau, Mussa Faki Mahamat vai reunir-se com as autoridades nacionais, incluindo com o Presidente guineense, José Mário Vaz, que regressa hoje ao país proveniente de Nova Iorque, onde participou na reunião anual da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

A visita ao país visa "interagir com as autoridades nacionais sobre a situação política na Guiné-Bissau e trocar pontos de vista sobre questões ligadas ao continente à luz das reformas que estão a ser feitas", explicou Ovídeo Pequeno, que falava aos jornalistas no final de um encontro com o Governo guineense.