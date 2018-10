Actualidade

A sociedade S2, participada em 30% pelo grupo português Sonae, encerrou hoje os seus três supermercados da marca Central na capital moçambicana e pediu insolvência.

A decisão "resulta da degradação das condições económicas verificadas e da redução do poder de compra das famílias com impacto negativo sobre situação económico-financeira da sociedade", disse à Lusa fonte da Sonae, com participação minoritário naquela sociedade.

"Contrariamente ao que seriam os desejos dos acionistas, não se prevê, apesar de todos os esforços envidados pela Sociedade junto dos financiadores e outros parceiros comerciais, que venham a ser atingidos os níveis necessários para que a presente decisão pudesse vir a ser revertida", acrescentou o grupo português.