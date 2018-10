Actualidade

Wendel integrou hoje com limitações o treino do Sporting, na véspera da viagem para a Ucrânia, para defrontar o Vorskla Poltava, num jogoda Liga Europa de futebol em que não vai contar com Bas Dost, Mathieu e Battaglia.

O médio brasileiro treinou pela primeira vez integrado desde que se lesionou na receção ao Marítimo (vitória por 3-1), para a Taça da Liga, em 16 de setembro.

O avançado holandês Bas Dost, o defesa central francês Mathieu, o médio argentino Battaglia e o guarda-redes Luís Maximiano permanecem inaptos para competição, segundo o sítio oficial dos 'leões' na Internet.