A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos cabo-verdianos disse hoje à Lusa que a realidade do setor farmacêutico dos países de língua portuguesa é muito distinta, sendo comum a vontade de criar e melhorar as condições de trabalho destes profissionais.

Maria da Luz Leite falava a propósito do XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, que começa quarta-feira, na cidade da Praia, em Cabo Verde, com o tema "O Farmacêutico nos Sistemas de Saúde".

A propósito do tema do congresso, Maria da Luz Leite referiu que o farmacêutico é "um profissional de saúde por excelência, por afinidade com as populações e com preponderância no circuito do medicamento: produção, distribuição e dispensa".