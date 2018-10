Actualidade

O Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, anunciou hoje que adquiriu à Galeria Objectivismo o pórtico desenhado pelo artista Querubim Lapa (1925-2016) para a antiga Loja Rampa, pelo seu "elevado valor urbanístico, patrimonial, cultural e artístico".

De acordo com um comunicado do MUDE, museu tutelado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), a peça foi adquirida no âmbito da estratégia de aquisição de obras para constituir um acervo representativo do design e da produção nacionais.

Nessa linha, o museu, através da CML, adquiriu este pórtico idealizado e projetado por Querubim Lapa para a emblemática Loja Rampa (1956), do arquiteto Francisco da Conceição Silva (1922-1982), situada no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, ao Chiado, em Lisboa.