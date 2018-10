Actualidade

O PCP vai avançar para a apreciação parlamentar de cada decreto-lei relacionado com o acordo para a descentralização entre PS e PSD, anunciou hoje o líder da bancada comunista, João Oliveira.

"O PCP reafirma que o processo de transferência de competências em curso não é sério nem rigoroso e, nesse sentido, suscitará na Assembleia da República a apreciação parlamentar de cada um dos diplomas setoriais que procedam às transferências de competências do Governo para as autarquias locais", disse.

João Oliveira falava na conferência de imprensa de conclusão das jornadas parlamentares do PCP no distrito de Santarém, depois de, nos últimos dias, os comunistas já terem anunciado um agendamento potestativo (direito de impor a ordem do dia do plenário da Assembleia da República), em 12 de outubro, para debate da resolução sobre o aumento do salário mínimo nacional para 650 euros em janeiro.