Brasil/Eleições

A Frente Parlamentar Agropecuária e os principais líderes evangélicos do Brasil declararam apoio ao candidato Jair Bolsonaro, que lidera as intenções de voto nas eleições presidenciais brasileiras, com 31%.

A presidente do grupo parlamentar ligado ao agronegócio, Tereza Cristina, usou as redes sociais, hoje, para divulgar o apoio do bloco ao candidato do Partido Social Liberal (PSL).

"Estive com Jair Bolsonaro entregando o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária à sua candidatura à presidência da República. Representando os 261 deputados federais e senadores de todo o país, que agora apoiam a candidatura de Bolsonaro. Essa união de esforços permite que ele tenha uma base que garanta governabilidade responsável no Congresso Nacional", escreveu a deputada Tereza Cristina, na rede social Facebook.