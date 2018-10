Actualidade

O guarda-redes do Arsenal Petr Cech vai parar durante um mês devido a lesão muscular contraída na coxa direita, podendo falhar os dois jogos com o Sportng para a Liga Europa de futebol, anuciou hoje o clube londrino.

Os londrinos defrontam os 'leões' em 25 de outubro no estádio José Alvalade, em jogo da terceira jornada do grupo E, e vão receber a equipa portuguesa no dia 08 de novembro, pelo que Cech deverá falhar o primeiro jogo, enquanto o segundo dependerá da recuperação da lesão.

Cech teve de ser substituído de forma forçada pouco antes do intervalo no encontro entre o Arsenal e o Watford, para a liga inglesa, que terminou com a vitória da equipa londrina por 2-0, no passado sábado.