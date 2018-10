Moçambique/Eleições

Um grupo de desconhecidos incendiou, na madrugada de hoje, as instalações do Movimento Democrático da Moçambique (MDM) no município de Bilene, na província de Gaza, sul de Moçambique, disse hoje à Lusa o porta-voz do partido.

"Este incidente aconteceu de madrugada e apanhou-nos a todos de surpresa porque aquela sede era considerada a mais segura da região", declarou Sande Carmona.

O incêndio destruiu todo o material de campanha da terceira força política parlamentar moçambicana naquele município, segundo o porta-voz do partido.