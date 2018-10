Actualidade

O Presidente de Timor-Leste afirmou hoje que a sociedade timorense só será democrática quando acabar a pobreza extrema, recordando que foi toda a população e não apenas uma elite que permitiu que vingassem os ideais da independência.

"Enquanto houver cidadãos vivendo em extrema pobreza, enquanto persistirem desigualdades sociais, a nossa sociedade não pode ser democrática. A extrema pobreza não coabita com a Democracia porque colide com valores importantes, tais como: a dignidade e a decência humanas", disse Francisco Guterres Lu-Olo.

O Presidente intervinha no Auditório do Ministério das Finanças, em Díli, na abertura de uma conferência organizada pelo Parlamento Nacional para assinalar o 21º aniversário da Declaração Universal sobre a Democracia, documento assinado no Cairo por 128 países.