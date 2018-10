Actualidade

A sexta edição do Mucho Flow, festival dedicado às "tendências do futuro próximo da música mundial", decorre sábado, em Guimarães, e inclui nomes como Mourn, Huggs, Nidia e Hilary Woods.

Dedicado ao experimentalismo e às novas sonoridades, o evento apresenta, no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura (CAAA), uma programação eclética que arranca pelas 16:00, com um concerto de entrada gratuita dos lisboetas Huggs, e só termina bem para lá das 03:00 do dia seguinte, com o 'set' de DJ Lynce.

O quinteto de 'noise rock' Ditz, grupo da cidade britânica de Brighton, vem a Portugal pela primeira vez para apresentar o álbum "Seeking Arrangement", pelas 18:00, seguido de outra estreia em solo nacional, da irlandesa Hilary Woods, uma 'viagem' minimalista entre a acústica e a eletrónica.