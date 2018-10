Actualidade

A malária é a causa de 35.5% das mortes anuais em crianças dos zero aos cinco anos, na província angolana do Cuanza Sul, devido à insuficiente cobertura sanitária, fraca manutenção dos hospitais, entre outros fatores, segundo as autoridades locais.

Os dados foram avançados pelo governador da província do Cuanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, que participou, terça-feira, no encontro metodológico do setor da Saúde.

O governante angolano referiu que na base desses altos índices estão os problemas do sistema de saúde, a falta dos recursos humanos e técnicos de saúde, a falta de pessoal nas áreas rurais e periurbanas, debilidades no sistema de gestão, incluindo no de informação de logística e de comunicação.