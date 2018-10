LE

Nani regressou hoje aos convocados do Sporting, para a visita de quinta-feira ao terreno do Vorskla Poltava, da segunda jornada do Grupo E da Liga Europa de futebol, depois de ter falhado a receção ao Marítimo.

O capitão dos 'leões' não esteve na convocatória para o encontro com os insulares (2-0), depois de o treinador José Peseiro ter admitido que o internacional português tinha tido uma atitude incorreta quando foi substituído frente ao Sporting de Braga (0-1).

Além de Nani, regressa também aos convocados o avançado Elves Baldé, da equipa de sub-23, saindo das escolhas Marcelo, Misic, e Castaignos, que não estão inscritos na Liga Europa.