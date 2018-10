Actualidade

A mulher do antigo primeiro-ministro da Malásia Najib Razak foi hoje detida no âmbito de um caso de corrupção que envolve um fundo de investimento público e que já levou à detenção do marido, anunciou a agência anticorrupção.

Segundo um comunicado da agência, citado pelos media locais, Rosmah Mansor foi detida após ser interrogada pela terceira vez por alegado desvio de dinheiro do fundo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) para as contas bancárias privadas do casal.

O ex-primeiro-ministro Najib, 65 anos e que esteve no poder entre 2009 e 2018, foi também hoje foi também hoje ouvido pela polícia.