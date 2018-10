Eleições/Brasil

O presidente da confederação das associações comerciais e empresariais do Brasil (CACB), que representa 2,3 milhões de empresas, diz que para os empresários brasileiros "a alternativa é Bolsonaro", o candidato da extrema direita nas presidenciais.

"Não tenho dúvida de que, para os empresários, a alternativa será o candidato Bolsonaro. Esse é o sentimento que tenho escutado como presidente das associações comerciais do Brasil em todos os eventos em que tenho participado e em todos os estados. Talvez porque os outros candidatos não souberam vender bem as suas propostas", afirmou, em entrevista à Lusa, George Teixeira Pinheiro, à margem de uma conferência em que participou em Lisboa.

Os empresários atravessaram um período difícil, com um grande número de pessoas desempregadas, com o custo real do dinheiro muito caro, juros dos mais altos do mundo e uma burocracia brasileira muito grande, bem como excesso de fiscalização pública e de impostos, explica, em jeito de justificar um possível voto da classe empresarial em Jair Bolsonaro.