Actualidade

A Assembleia da República vai debater e votar em 24 de outubro a proposta do CDS-PP de criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas no furto de armas em Tancos.

O debate em plenário foi hoje agendado em conferência de líderes, no mesmo dia em que o CDS entrega no parlamento o objeto desta comissão de inquérito, que ficará delimitado ao período entre junho de 2017, quando foi conhecido o furto do armamento, até ao momento de hoje, com o "objetivo de identificar e avaliar os factos, os atos e as omissões" do Governo do PS no processo.

No projeto de resolução, a que a Lusa teve acesso, o CDS acusa o Governo de, "numa primeira fase, desvalorizar o sucedido", depois alegar desconhecimento e tentar "precipitadamente encerrar o problema, sem retirar as devidas consequências".