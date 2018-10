Actualidade

O culto de São Damião que segura um frasco com urina ou São Brás a salvar uma criança com uma espinha de peixe atravessada na garganta são alguns dos muitos exemplos da escultura medieval portuguesa incluídos no primeiro volume "Arte e Ciência" de Paulo Pereira.

"De algum modo, os santos são curandeiros e este universo é abordado neste primeiro volume, tal como as cabeças (São João ou São Pantaleão), que ainda hoje são objeto de culto, visitação, respeito e veneração para os mesmos fins profiláticos, que tinham na Idade Média. Isto faz parte do 'anthropos': todas as pessoas têm um lado mágico-religioso, por muita ciência que haja à volta", disse à Lusa o investigador Paulo Pereira autor da coleção ilustrada "Arte e Ciência", que trata do período desde a Idade Média até ao século XVIII.

Entre outros assuntos e disciplinas, o primeiro volume - "A Criação Divina. O Homem" - trata das curas milagrosas representadas na escultura portuguesa da Idade Média, evoca santos, e também os cientistas, físicos ou médicos, então conhecidos por "profetas do mijo".