Incêndios

Um homem morreu hoje carbonizado num incêndio que deflagrou em Rio de Moinhos, concelho de Abrantes, numa zona de povoamento florestal, tendo o cadáver sido encontrado junto a um canavial, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O incêndio já entrou em fase de resolução e foi encontrado um corpo carbonizado junto a um canavial e a uma horta com um poço, aparentando o cadáver ser de uma pessoa ainda jovem", disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Manuel Jesus.

"O corpo também foi consumido pelas chamas, dentro do perímetro do incêndio", acrescentou o comandante dos bombeiros de Abrantes, no distrito de Santarém, referindo que "as investigações estão agora a cargo das autoridades policiais".