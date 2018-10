Actualidade

O embaixador do Vaticano em Angola alertou hoje para os problemas dos refugiados no país, que enfrentam dificuldades de integração social e excesso de burocracia, ficando em "condição de vulnerabilidade".

Petar Rajic que falava, hoje em Luanda, na cerimónia de abertura do "Diálogo sobre o Direito de Asilo: Reflexões sobre os Pactos Globais da Migração", disse que a Igreja Católica pretende estabelecer sempre uma estreita cooperação e colaboração com os governos nestas áreas e recomendou a Angola que tenha em consideração as "preocupações e sugestões" da instituição que representa.

"Apelamos ao Governo angolano, que tome em consideração as preocupações e sugestões alicerçadas no Pacto para uma relação de estreita colaboração e cooperação que desejamos estabelecer e manter sempre que possível", frisou.