Actualidade

Cerca de 70.000 refugiados e requerentes de asilo estão a viver em território angolano, muitos deles com "grandes limitações por falta de documentos e/ou expirados", afirmou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Angola.

A informação foi transmitida à agência Lusa pelo Oficial Sénior do ACNUR em Angola, Wellington Carneiro, no âmbito do "Diálogo sobre o Direito de Asilo: Reflexões sobre os Pactos Globais da Migração", debate promovido hoje em Luanda em torno dos refugiados.

Segundo Wellington Carneiro, Angola "continua a ser um grande recetor" de refugiados, quando ainda "persistem muitas preocupações e limitações" no seio desses cidadãos por "falta de documentação".