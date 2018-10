Actualidade

A Misericórdia de Santarém vai avançar com uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (TAFL) contra o município escalabitano, para ser ressarcida dos pagamentos que afirma ter pendentes há vários anos.

Fonte da Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) disse à Lusa que, perante a decisão do Tribunal Cível da Comarca de Santarém, de se declarar incompetente para julgar o caso em que a instituição pedia o pagamento de cerca de 50.000 euros pela cedência da praça de touros Celestino Graça ao município em junho e setembro de 2007, vai avançar com uma ação no TAFL para ser ressarcida deste e de outros valores que estão em dívida.

Em sentença datada de 26 de setembro, a que a Lusa teve hoje acesso, a juíza Carolina Girão declara a incompetência do tribunal cível "em razão da matéria", que considera ser de âmbito administrativo, alegando que os contratos subjacentes "deveriam ter sido celebrados nos termos da legislação sobre contratação pública".