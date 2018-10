Actualidade

Um ano depois de tomar posse, a nova Entidade das Contas e Financiamentos Políticos classificou hoje como "hercúleas" as tarefas que enfrenta na fiscalização das contas partidárias e eleitorais e exigiu o reforço significativo dos meios.

"As tarefas associadas a estes procedimentos são hercúleas, mas a ECFP está convicta da sua capacidade de as enfrentar, no pressuposto indeclinável do reforço muito significativo dos seus meios materiais e, sobretudo, dos seus meios humanos", referiu a ECFP, presidida por José Eduardo Figueiredo Dias.

Um ano depois da tomada de posse, a 03 de outubro de 2017, a ECFP publicou um relatório com um balanço da atividade e uma antevisão dos "desafios do próximo" ano, que incluem a reapreciação "expectável" de mais de uma dezena de "processos pendentes" que voltaram à estaca zero depois das alterações à lei em abril passado.